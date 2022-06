Jak pomalować zewnętrzną fasadę domu?

Decyzję o odnowieniu elewacji domu podejmujemy w przypadku, kiedy już naprawdę sytuacja estetyczna fasady wydaje się być „przypierająca nas do muru”. Prosto mówiąc musimy zadbać o wygląd naszego domu w czasie, kiedy zaczyna świecić w sąsiedztwie niedobrym przykładem. Remonty całej powierzchni ścian domu, mogą w pierwszej chwili wydawać się bardzo pracochłonnym i kosztownym przedsięwzięciem. Dlatego jeśli przeraża nas ta myśl, zawczasu, już na etapie projektowania domu i jego elewacji pomyślmy o tym, by była ona prosta i łatwa do utrzymania lub właśnie, odnowienia. Elewacje tynkowe mimo, że są tańsze niż inne „wymyślne”, to są piękne w swej prostocie oraz nadają się idealnie do domów o charakterze nowoczesnym i minimalistycznym. W architekturze jak i we wnętrzach, nie zawsze mnóstwo ozdób wychodzi na dobre całości. Zawsze powtarzamy, że mniej znaczy więcej!

Najłatwiej jest odnowić fasadę tynkową, którą po prostu odmalowujemy. I jest to zadanie wbrew pozorom nie takie trudne. Przekonajcie się poniżej.

