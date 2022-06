Jak pracować w domu i nie zwariować?

Wbrew temu co mogłoby się większości wydawać, aranżacja małego mieszkania jest bardziej kłopotliwa aniżeli dużego, przestronnego wnętrza. W ograniczonych metrażem przestrzeniach liczy się każdy centymetr kwadratowy powierzchni. Trzeba odpowiednio go wygospodarować i rozplanować, aby służył nam przez długie lata swoją funkcjonalnością oraz komfortowym użytkowaniem, bowiem stawka jest wysoka. W dzisiejszym artykule pokażemy Wam jak można połączyć przestrzeń dzienną z biurem. Czy w ogóle jest to możliwe i w jaki sposób.

Zanim rozpoczniemy urządzanie wielofunkcyjnego salonu sprawdźmy z jakim metrażem mamy do czynienia. Podstawą są prawidłowo pobrane wymiary oraz dopasowanie do nich odpowiedniego wyposażenia, sprzętów mebli, które w inteligentny sposób zagospodarują przestrzeń. Jest wiele sposobów na to, aby w salonie wydzielić odpowiednią strefę, w której będziemy mogli np. spożywać posiłki, spać czy pracować. Wyodrębniając dane strefy musimy pamiętać o zachowaniu spójności stylistycznej, zachowując przy tym odrębność stref związaną z przeznaczeniem. Dzięki temu unikniemy chaosu oraz stworzymy wnętrze o jednolitym charakterze, które będzie mogło godnie reprezentować nasze mieszkanie. W salonie podstawową strefą powinno być miejsce do wypoczynku oraz przyjmowania gości, czyli wygodna, pojemna kanapa, która będzie stała w punkcie centralnym pokoju. Jeżeli uda nam się wydzielić część pokoju, w której stanie wygodna sofa, to jesteśmy w połowie drogi do aranżacji wielofunkcyjnego salonu. Co w przypadku kiedy chcemy w salonie stworzyć miejsce do pracy? Przede wszystkim powinniśmy znaleźć odpowiednie miejsce, w którym bez problemu postawimy biurko i fotel. Niestety nie każdy kąt nadaje się na pracownię ze względu na brak odpowiedniej ilości światła dziennego. Biorąc pod uwagę przeznaczenie tego miejsca powinniśmy stworzyć odpowiednie warunki do pracy, które ułatwią nam pracę. Stworzenie pokoju dziennego z odrębną strefą do pracy jest niezwykle ciężkie, aczkolwiek wykonalne. Potrzeba nam dobrej organizacji, odpowiednio dobranych mebli oraz właściwych dodatków, które wydzielą nam te przestrzenie.