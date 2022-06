6 sposobów na lepiej zorganizowany dom!

Nie ma chyba gorszego widoku w przedpokoju niż sterta porozrzucanych butów wśród których nikt nie może znaleźć dopasowanego buta do pary! Nie tylko jest to mało estetyczne, ale też mało praktyczne. Jeśli jesteśmy zmuszeni do szukania drugiego buta przed każdym wyjściem z domu, to nie powinniśmy się później dziwić, że się spóźniamy do pracy! Remedium na te bolączki jest odpowiednia organizacja przestrzeni na buty. Mogą to być szafki w przedpokoju, a może też osobna część w garderobie – w zależności od tego, jakiej kolekcji butów jesteście posiadaczami. Wtedy w przedpokoju wystarczy mała komoda, szafka lub nowoczesne półki, na których ustawimy obuwie, które nosimy na co dzień. Tak naprawdę, jeśli zaczniemy organizację naszego domu od garderoby, to ten punkt będzie naturalną kontynuacją punktu pierwszego dotyczącego szafy.