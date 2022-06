Małe jest piękne!

Patrząc na kuchnię z tej perspektywy wcale nie można o niej powiedzieć, że jest mała, prawda? To miejsce może nie posiada dużego metrażu, jednak kluczową rolę odgrywa tutaj odpowiednie dopasowanie mebli oraz obecność dużego okna, które umożliwia swobodne wpadanie do tego miejsca naturalnego światła. Szafki kuchenne ustawione zostały wzdłuż białej ściany. Ich minimalistyczny design i fakt, że są wykonane ze stali nierdzewnej, pozytywnie wpływa na percepcję tej przestrzeni. W tak zaplanowanej kuchni gotowanie jest czystą przyjemnością! Zwróćcie uwagę również na drewniany stół. Świetnie prezentuje się on w zestawieniu z pozostałymi elementami tej strefy, tworząc kompozycję, która zwala z nóg!