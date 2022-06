Nowe życie starej rudery!

Wchodząc do domu od razu poczuć możemy wyjątkowy klimat, panujący w jego wnętrzu. Stylistyka już od progu nawiązuje do charakteru zewnętrznej fasady, co tworzy estetyczną i harmonijną całość. Ściany klatki schodowej, prowadzącej do części mieszkalnej, wyłożone zostały cegłą. Same schody mają industrialny charakter, a ich stopnie pokryto kamienną mozaiką.