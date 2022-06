Czarna owca na osiedlu!

Kiedy wejdziemy głębiej do ogrodu, zobaczymy ciekawe rozplanowanie otworów okiennych o niecodziennych kształtach. Zapewnia to dopływ naturalnego światła do wnętrza, przy jednoczesnym zachowaniu solidności konstrukcji. Do tego powściągliwego projektu idealnie pasuje prosty, zadbany trawnik. Część ogrodu zajmuje drewniany taras, idealne miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu.