Higiena w kuchni – te blaty są najlepsze!

Blaty kuchenne to jedne z najbardziej eksploatowanych powierzchni w domu – powinny być odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie detergentów, wilgoć, wysokie temperatury i kontakt z różnego rodzaju produktami spożywczymi. Bardzo ważne jest również to, żeby łatwo było utrzymać je w czystości, a przygotowywana na nich żywność nie była narażona na kontakt z brudem i bakteriami. Oprócz funkcjonalności liczy się również estetyka. To one decydują o wyglądzie i charakterze całej kuchni. Na blacie przygotowuje się żywność – dlatego priorytetem musi być utrzymanie go w czystości. Najłatwiej dbać o blaty wykonane ze stali nierdzewnej, kompozytu lub szkła, łatwo umyć również te laminowane i kamienne. Najwięcej problemów sprawiają blaty ceramiczne, ze względu na nierówną powierzchnię i brud gromadzący się w fugach – wymagają one szczególnej uwagi podczas czyszczenia powierzchni. Zobaczcie czym cechują się najpopularniejsze blaty kuchenne.