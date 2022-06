Flip i Flap!

Choć dom z zewnątrz prezentuje się raczej tradycyjnie, to jednak w środku postawiono na aranżację nowoczesna i funkcjonalną. Otwarta kuchnia o współczesnej zabudowie w kolorze białym i szarym zapewnia wygodne miejsce do przygotowywania potraw. Wygląda niezwykle stylowo i elegancko, wyposażono ją w najnowocześniejsze sprzęty AGD. Kuchnia połączona została z niewielkimi salon, którego głównym elementem jest kominek piecowy, wprowadzający do wnętrza przytulność i ciepło.