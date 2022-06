Najlepsze triki na obniżenie kosztów życia!

Jednym z najprostszych sposobów na obniżenie kosztów życia, a szczególnie wynajmu, jest współdzielenie domu. Jeśli jest to Wasza własność, możecie wynająć jeden z nieużywanych pokoi, wystarczy znaleźć kogoś z kim chcielibyście razem mieszkać i spisać umowę. Często mieszkanie z kimś obcym stanowi wyzwanie i ponoć jest to też niezły test dla przyjaźni, jednak potrafi obniżyć koszty o połowę, jeśli nie więcej! Oprócz tego, że ktoś będzie dokładał się do rachunków (ale oczywiście będą one również proporcjonalnie wyższe w przypadku wody i prądu), to do tego będzie płacił za miejsce w pokoju. W ten sposób będziemy w stanie zyskać dodatkowe kilkaset złotych na miesiąc. Ceny wynajmu są różne i zależą przede wszystkim od lokalizacji oraz standardu.