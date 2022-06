Top 5 tygodnia- domy nie z tej ziemi!

Nowoczesny- tak najczęściej wielu z nas opisuje dom swoich marzeń. Przymiotnik ten odnosi się nie tylko do samej formy bryły budynku, ale głównie do wnętrza i sposobu jego aranżacji. Nowoczesny dom to taki, który jest funkcjonalny, wygodny, ponadczasowy i zaaranżowany przy użyciu najwyższej jakości materiałów. Dokładnie taki dom, o takim właśnie wnętrzu, mogliście oglądać u nas w mijającym tygodniu. Znajdziecie go w artykule Dom – Iluzjonista!