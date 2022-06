Mniej znaczy więcej – minimalizm w Twoim domu!

Warto czasami zmienić coś w „długoterminowym” wystroju naszych wnętrz. Takimi momentami w roku są zawsze święta, podczas których wyciągamy z szuflad dekoracje, które mają za zadanie zaakcentować ten wyjątkowy, rodzinny czas i umilić nam wspólne jego spędzanie w domowym otoczeniu. Remonty to także dobry pretekst, ale aż do całkowitej metamorfozy mieszkania. W magazynie homify możecie znaleźć wiele porad na temat tego jak łatwo, szybko i niedrogo zmienić aranżację wnętrz. W tym wydaniu chcielibyśmy podkreślić jak niezwykłą praktycznością i efektownością cechuje się styl minimalistyczny oraz zachęcić Was do podjęcia wyzwania i odkrycia w nim tych cennych wartości. Wielu uważa, że ten nurt projektowania wnętrz stwarza wrażenie zimna lub braku przytulności. Nic bardziej mylnego! Jeśli już, to minimalizm może wzbudzać w nas jedynie same pozytywne odczucia, takie jak ład, przejrzystość, świeżość, przestronność, a gruboskórnych może nauczyć wrażliwości na piękne detale. W tym wydaniu podpowiemy Wam jak stopniowo wdrażać ten styl we własnych czterech kątach. Dzięki niemu pozbędziecie się wielu złych nawyków, na przykład zbieractwa oraz nabierzecie samodyscypliny w utrzymywaniu porządku. Gwarantujemy!

