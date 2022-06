Dwie pieczenie na jednym ogniu!

Zaczynamy od bocznej fasady, która jest najbardziej tradycyjnym elementem projektu rezydencji. Dwuspadowy dach pokryty czerwoną dachówką, komin, elewacja z piaskowca… wszystko to dobrze znamy. Jednak już rozmieszczenie okien na fasadzie sugeruje nam, że wcale nie będziemy mieć do czynienia z konwencjonalnym, wiejskim domem… Zanim jednak się o tym przekonamy zwróćmy jeszcze uwagę, jak wspaniale jasne drewno i piaskowiec odcinają się od zielonej roślinności. Swojskość tej części ogrodu zapewnia przyjemny strumyk, którego brzegi wyłożono kamieniem. Pomosty na nim wykonano z tego samego drewna, co elementy fasady – zapewnia to spójność założenia.