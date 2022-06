Jak sprawić, że mój dom będzie bardziej sexy?

Świece należą do wyjątkowych ozdób, które w niesamowity sposób potrafią w kilka sekund stworzyć romantyczny, intymny klimat w pomieszczeniu. Jeżeli chcielibyśmy wykorzystać je w naszej przestrzeni nie musimy się obawiać, że nie zgramy ich ze stylem wnętrza lub odwrotnie, będą odbiegały od spójnej kompozycji salonu. Otóż jest to na tyle neutralna forma dekoracji, że pasuje niemalże do każdego wnętrza. Świece nie tylko stanowią interesującą ozdobę przestrzeni, ale także ją rozświetlają oraz dodają kameralnego nastroju. Jest to nowoczesny substytut kominka, na który nie każdy może sobie pozwolić mieszkając w bloku czy kamiennicy. Jak dla nas świece to strzał w dziesiątkę!