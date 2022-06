Bunkier, który zachwyca!

Zapomnijcie o tradycyjnych domach, a nawet o zwykłych oknach i drzwiach! W złożonej z prostopadłościanów bryle budynku może nie byłoby nic przesadnie dziwnego, gdyby nie odciągnięta od niej fasada z finezyjnie ułożonych płyt betonowych. Chociaż 'finezyjnie' to chyba zbyt delikatne słowo, aby określić to, co się tutaj dzieje! A mamy na myśli dramatyczną grę pustką, której nie powstydziłby się Henry Moore, gdyby nagle pokochał kąty proste.