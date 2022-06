Biała twierdza z ciepłym wnętrzem!

Znad drewnianego stołu spoglądamy teraz w głąb przestronnej przestrzeni otwartej. Znajduje się tam elegancki salon w neutralnych kolorach, z wyraźną dominacją bieli. Nowoczesny kominek to gwarancja szyku! Z tak niesamowicie doświetlonym wnętrzem białe ściany to wisienka na torcie. Tak niesamowicie powiększają one pomieszczenie, że wydaje się ono wręcz nierzeczywiste…

Też marzycie o takim salonie? Z tym Katalogiem Inspiracji szybko je urzeczywistnicie: Biały salon – jak osiągnąć nieskazitelny efekt?