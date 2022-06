90 m², których można pozazdrościć!

Dzisiaj przenieśliśmy się do hiszpańskiego miasta Badalona, leżącego nad brzegiem Morza Śródziemnego. Nie chcemy jednak tym razem pokazywać Wam olśniewającej rezydencji z zachwycającymi widokami, ale znacznie prostszy projekt, który może zainspirować nas do zaprowadzenia realnych zmian w naszym otoczeniu! Mowa o mieszkaniu o powierzchni 90 m² całkowicie odmienionym przez naszych architektów wnętrz ze studia Dröm Living.

Właściciele zwrócili się do naszych profesjonalistów, ponieważ chociaż uwielbiali lokalizację swojego mieszkania, to nadawało się ono do gruntownego remontu. Marzyli wnętrzach pełnych światła, harmonijnym rozmieszczeniu pomieszczeń oraz o miejscach do przechowywania, których mieli jak na lekarstwo.

Czy udało się spełnić oczekiwania właścicieli? Zaraz się o tym przekonamy…