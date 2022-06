Kuchnia z wyspą – 10 stylowych aranżacji!

Kuchnia z wyspą to obecnie najpopularniejszy sposób aranżacji kuchni. Jest to rozwiązanie zarówno funkcjonalne jak i niezwykle estetyczne. Wyspa służy nie tylko jako powiększenie powierzchni roboczej, ale i efektownie oddziela wizualnie przestrzeń kuchni od salonu w otwartej strefie dziennej. Wbrew pozorom nie jest to propozycja tylko i wyłącznie do dużych pomieszczeń, wielość form i rodzajów pozwala na jej dobór do praktycznie każdego wnętrza. Jeżeli kuchnia jest mała zamiast masywnej wyspy możemy wybrać niewielki półwysep, który co prawda nie zastąpi blatu kuchennego, ale może pełnić funkcję barku, przy którym szybko można coś przekąsić.

Kuchnia z wyspą kojarzy nam się przede wszystkim z jej klasyczną wersją, dużym masywnym meblem umieszczonym w centrum pomieszczenia urządzonego w tradycyjnym stylu. Ze względu na swoją funkcjonalność wyspy pojawiają się jednak coraz częściej we wnętrzach o zupełnie odmiennej stylistyce. Dlatego dziś wybraliśmy dla Was 10 stylowych aranżacji z wyspą kuchenną w roli głównej od ekspertów z homify. Która z nich najbardziej przypadnie Wam do gustu? – zobaczcie poniżej!