Najlepsze opcje na przechowywanie w małej łazience!

Kubiki to popularne i modne teraz mebelki do pokojów dziennych, dzieci, ale także nadadzą się też do łazienki. W małych łazienkach wiszące półki nie mogą być zbyt głębokie, ponieważ można o nie zahaczać głową lub ramionami. Dlatego powyższy przykład jest idealnym przejawem funkcjonalności i zastosowania najnowszych trendów w projektowaniu wnętrz! Ciekawym zabiegiem na tego typu półki jest przyklejenie do ich „pleców” lustra, które daje wrażenie głębi w danym punkcje ściany! Wygląda ciekawie, jest funkcjonalne i ładne. Zwróćmy tylko uwagę na to, by nie mocować ich jednak nad toaletą, ponieważ może dojść do dość niezręcznego wypadku zsunięcia się kosmetyków, przy otwartej klapie sedesu.