Przegląd tanich materiałów do budowy domu

Glina, słoma, drewno to produkty naturalne, łatwo dostępne, tanie i przyjazne. Nie brak pasjonatów, którzy budują domy z bloczków glinianych lub lepią ściany z gliny. Ale nie przypominają one starych lepianek. Są to nowoczesne domy energooszczędne, a nawet domy pasywne. Nurt powrotu do naturalnych materiałów w budownictwie zakłada stosowanie rozwiązań, które nie wymagają nakładów energii na produkcję. Są to stare, sprawdzone metody zweryfikowane pod kątem przydatności w dzisiejszym świecie i przystosowane do obecnych potrzeb. Bloczki gliniane zwane glinianymi cegłami wykonuje się w prasach ręcznych lub hydraulicznych. Glinę miesza się z dużą ilością słomy, formuje i pozostawia do wysuszenia – bez wypalania. Z bloczków tych można konstruować zewnętrzne i wewnętrzne ściany nośne, a także działowe oraz tak zwany mur pruski. Bardzo tania, trwała i stara technologia warta uwagi.