Jak uczynić przedpokój gwiazdą każdego domu?

Przedpokój jest najbardziej reprezentatywną częścią każdego mieszkania. Warto wiedzieć jakie meble zaaranżować, jakie kolory ścian wykorzystać oraz co dodać, aby prezentował się niepowtarzalnie i godnie reprezentował nasze wnętrze. Nie bez powodu, mówi się, że jest to wizytówka domu. Przede wszystkim przez wzgląd na swoje położenie, to pierwsze miejsce jakie zazwyczaj widzą goście po przekroczeniu progu. Zadbajmy o to, aby styl przedpokoju był spójny z resztą mieszkania i godnie dopełniał całości. W dzisiejszym artykule postaramy Wam się podpowiedzieć jak stworzyć przytulny, klimatyczny przedpokój, tak aby wyróżniał się na tle pozostałych pomieszczeń.

Aranżacja każdego pomieszczenia wymaga od nas nadludzkich umiejętności funkcjonalnego gospodarowania przestrzenią, jednak odpowiednio rozplanować i urządzić przedpokój jest wyjątkowo ciężko. Głównie przez wzgląd na mocno ograniczoną przestrzeń, której powierzchnia bardzo często oscyluje w granicach 3 bądź 4 metrów kwadratowych. Poza tym korytarz należy do pomieszczeń, w których nie występują okna. Jest to dosyć problematyczne, ponieważ musimy dobrać takie wyposażenie oraz kolory ścian czy podłóg, które nie będą przytłaczały wnętrza, a odbijały sztuczne światło, powodując, że przedpokój będzie prezentował się świetliście oraz przytulnie. Idealny komplet mebli do przedpokoju powinien zawierać: siedzisko, na którym możemy spocząć i swobodnie zawiązać buty, pakowną szafę, w której zmieszczą się okrycia wierzchnie domowników oraz gości, a także szafkę na buty, która wprowadzi ład i porządek do naszego korytarza. Niezastąpionym wyposażeniem przedpokoju jest również komoda lub konsola z szufladami na najpotrzebniejsze drobiazgi. Dzięki niej już zawsze będziemy mieć wszystko pod ręką! Oczywiście chcąc zaaranżować tę przestrzeń możliwie jak najlepiej musimy pamiętać o oświetleniu przedpokoju, które jest niezwykle istotną kwestią. Światło w korytarzu wprowadza odpowiedni klimat, co więcej wymyślne, artystyczne klosze od lamp stołowych lub designerskie kształty żyrandoli potrafią sprawić, że wnętrze nabierze luksusowego, niebanalnego charakteru.

Zobaczcie jak samemu urządzić przedpokój, aby błyszczał na tle pozostałych pomieszczeń i był wyjątkową ozdobą naszej przestrzeni codziennej.