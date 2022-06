Urządzaj po skandynawsku w 2016!

Skandynawski design cieszy się popularnością od wielu lat. Prosta, ale jednocześnie nowoczesna forma pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni, a przy tym estetycznie się prezentuje. To samo dotyczy skandynawskiego podejścia do urządzania wnętrz. Na pozór chłodne pomieszczenia, zazwyczaj skąpane w bieli, tak naprawdę stają się ciepłe i przytulne poprzez dodanie kolorowych dekoracji w typowe dla Północy wzory. Wnętrze powinno być uzupełnione akcesoriami w zieleni, błękicie, czy niezwykle pożądanym w tym roku odcieniu brzoskwini. Jednak nie tylko kolory i specyficzny kształt mebli mają wpływ na to, jak odbieramy styl skandynawski. To również podejście do materiałów z których zostały wykonane przedmioty oraz do ich przetwarzania. Metoda DIY stosowana do ozdób, dekoracji i drobnych mebli, jest czymś normalnym w tych delikatnych wnętrzach, tak samo jak upcykling. Dzięki temu mniej szkodzimy naturze, a przedmioty otrzymują drugie życie!