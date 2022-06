Styl prowansalski – sposób na dom pachnący lawendą!

Przykładem na perfekcyjny styl prowansalski w salonie jest aranżacja projektantów z Pixcity. Po pierwsze, architekci zdecydowali się na ściany z kamienia i belkowany sufit, co wprowadza do przestrzeni aurę południowej Francji. Kolejnymi krokami, na które zdecydowali się projektanci, to sofa o klasycznym kształcie, obita tkaniną w różowo-beżowe prążki oraz dwa fotele w fantazyjnym kształcie – dzięki takiemu zestawowi wypoczynkowemu, mieszkańcy będą mogli nie tylko zasięgnąć komfortowego relaksu, ale również zaczerpnąć prawdziwego klimatu południowej Francji. Projektanci zdecydowali się na jak najmniejszą ilość dodatków, ograniczając się do miękkich poduch z delikatnymi wzorami, dzięki czemu przestrzeń salon urzeka swoją prostotą i spójnością.