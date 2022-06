Styl rustykalny w Twoim domu!

Styl rustykalny sprawdzi się dla tych z Was, którzy od pomieszczeń swojego domu oczekują wygody, przytulności, a jednocześnie integralności z nowoczesnym designem. Styl rustykalny w przeciwieństwie do stylu wiejskiego nie jest zarezerwowany wyłącznie dla domków na wsi, co więcej, przenosi on swojski klimat do centrum miasta! Jeżeli marzycie o domu w tej wyjątkowej estetyce, zdecydujcie się na dużą ilość drewnianych elementów, które sprawią, że wnętrza staną się ciepłe i zaciszne. Meble, stropy, czy dodatki z naturalnego drewna, najlepiej prezentować się będą w swoim pierwotnym wydaniu, pełne sęków, czy słojów. Nie obawiajcie się, że chociażby drewniana szafa nie będzie mieć jednolitej faktury, ponieważ doda jej to wyrazistości i wyjątkowego charakteru! Styl rustykalny świetnie współgra z innymi estetykami, dlatego też nie obawiajcie się łączyć go z nowoczesnymi dodatkami, czy nawet inspiracjami ze stylu skandynawskiego. Rustykalne wnętrze powinno zostać opatrzone niebanalnymi dodatkami, dzięki czemu zyska na swojskości i przytulnym wyglądzie.

Zobaczcie wybrane przez nas propozycje tego, jak zaaranżować styl rustykalny we własnym domu!