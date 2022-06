Budowa antresoli krok po kroku

Sama antresola to nie wszystko – wymaga ona wygodnego punktu dostępu oraz odpowiednich zabezpieczeń. Nie możemy zatem zapomnieć o balustradzie, która ochroni przed wypadnięciem, czy zatrzyma osobę, która potknie się, znajdując się na półpiętrze. Barierki mogą też pełnić funkcję dekoracyjną, będąc doskonałym elementem stylizacyjnym – mogą podkreślać charakter mieszkania bądź dodać mu zupełnie nowych cech – od retro, przez styl industrialny czy nowoczesny. Podczas projektowania balustrady pamiętajmy jednak, by to bezpieczeństwo było jej nadrzędnym celem. Również dostęp do antresoli powinien być praktyczny – zwykle szkoda nam przeznaczać cenną powierzchnię na schody, jednak są one najwygodniejsze w użytkowaniu. Mogą one być wyraziste i wyróżniać się na tle całego mieszkania, bądź bardzo dyskretne, niemal niedostrzegalne, dzięki ich dobremu wkomponowaniu we wnętrze. Najmniej miejsca będą zajmowały schody spiralne – może warto rozważyć takie rozwiązanie? Są one również najbardziej efektowne, podobnie jak schody zbiegowe. Niewielkie antresole zwykle wyposażone są w drabinki, co często jest jedynym wyjściem w przypadku małych powierzchni, jednak bardzo uciążliwym. Planując antresolę, weźmy również pod uwagę, że w wyższych partiach mieszkania zbiera się bardzo ciepłe powietrze. Nie zapominajmy zatem o dobrej wentylacji! Upewnijmy się także, że będziemy mogli kontrolować oświetlenie antresoli zarówno na górze, jak i z dolnej części mieszkania.