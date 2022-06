Hollywoodzka willa w środku lasu!

Przedpokój nawiązuje do tego, co zaobserwowaliśmy przed chwilą. Światło zapewniają okrągłe lampy, a konstrukcję podtrzymują proste ściany. Jednak już widzimy, że we wnętrzu i krzywe linie dojdą do głosu. Czerwona kanapa oraz kwiaty tworzą intensywny akcent kolorystyczny w pomieszczeniu, gdzie dominuje stonowana, beżowo-brązowa paleta. Drzwi, ozdobione intensywnym drewnem, zapewniają jednak harmonijne przejście do czerwieni.