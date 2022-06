Tak profesjonalnie dobierzesz oświetlenie do przedpokoju!

Przedpokój jest najbardziej reprezentatywną częścią naszego mieszkania. Przede wszystkim jest to pierwsze pomieszczenie, które widzą nasi goście, zatem ogólny odbiór naszego mieszkania zależy właśnie od tej przestrzeni. Jego styl oraz charakter powinny być spójne z resztą mieszkania, natomiast oświetlenie tak dobrane, aby podkreślać ciekawe elementy wyposażenia bądź wystroju tej przestrzeni. Bardzo często zdarza nam się zapomnieć o tej części naszego mieszkania, ponieważ do niedawna traktowano ją jak schowek, miejsce, w którym trzymamy wszystkie niepotrzebne rzeczy. Dziś to się zmienia, a korytarz staje się wizytówką naszego domu. Zobaczcie zatem jak dobrać właściwe oświetlenie do przedpokoju, aby podkreślało jego niebanalny styl oraz dodawało mu blasku i elegancji.

Bardzo często zdarza nam się, że oceniamy innych na podstawie pierwszego wrażenia. Tak samo jest w przypadku naszych prywatnych przestrzeni. Jeżeli idziemy do kogoś w gości i widzimy zaniedbany, ponury korytarz, od razu oczyma wyobraźni widzimy, że tak też będzie wyglądała pozostała część mieszkania. Oczywiście to wrażenie może być mylne, jednak niesmak pozostaje. Aranżując estetyczny, komfortowy przedpokój powinniśmy przede wszystkim zadbać o miejsce do siedzenia, a także miejsce do przechowywania obuwia oraz kurtek. Funkcjonalność oraz praktyczne rozplanowanie odrywają istotne role w przypadku tej przestrzeni. Kolejnym niezwykle istotnym elementem jest dobranie odpowiedniego oświetlenia. Większość starych budynków czy kamienic nie posiada dostępu do okna. Są to zaciemnione, ponure przestrzenie, w których brakuje światła dziennego, dlatego projektując korytarz, szczególną uwagę powinniśmy przyłożyć do jego oświetlenia. Zostało udowodnione naukowo, że nieodpowiednio oświetlone pomieszczenia oraz źle dobrana barwa i intensywność światła sztucznego powodują u nas rozdrażnienie, agresję, a nawet stany depresyjne. Skoro przedpokój to wizytówka naszego mieszkania, postarajmy się tak dobrać światło, aby przestrzeń wydawała się bardziej przestronna, rozjaśniona, przytulna i estetyczna. Dziś postaramy Wam się podpowiedzieć w jaki sposób możecie profesjonalnie dobrać oświetlenie do przedpokoju, tak aby zdobiło wejście do Waszego mieszkania.