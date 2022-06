6 błędów przy urządzaniu domu – jak ich uniknąć?

Ozdabianie domu specjalnymi i unikalnymi dziełami sztuki, przede wszystkim takimi, które będą się wyróżniać w stosunku do innych, to dopiero tworzenie estetycznej przestrzeni! W każdym wnętrzu znajdują się takie podstawowe elementy jak stoły, krzesła, lampy, ale tworzymy miejsce z duszą dopiero, kiedy dodamy do niego odpowiednie dekoracje. Mogą być to dzieła sztuki wprowadzające kolor, czy niezwykły design – będą ożywiać wnętrze i intrygować odwiedzających nas gości. Jeśli wolicie mieć mniej ozdób, ale chcecie, żeby naprawdę podkreślały wnętrze, to ustawcie jedną rzeźbę, czy zawieście jeden obraz, ale w pustym miejscu – tak, żeby nic nie odciągało od niej uwagi!