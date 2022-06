Jak urządzić kuchnię na miarę XXI wieku?

Niewątpliwie trudno sobie wyobrazić nowoczesną kuchnię bez wygodnej wyspy. Początkowo służyła jedynie do powiększenia powierzchni roboczej blatu kuchennego, obecnie mieści się na niej nie tylko komfortowa przestrzeń do przygotowania posiłków, ale również coraz częściej kuchenka, płyta indukcyjna czy zlew. Wyspa stała się centrum kuchni i miejscem skoncentrowania większości prac. Jak urządzić kuchnię z wyspą? Przede wszystkim należy pamiętać, aby jej wielkość dostosowana była do wielkości pomieszczenia oraz zadbać o to, aby z każdej strony mieć do niej swobodny dostęp. Jeżeli kuchnia jest mała warto wygospodarować fragment blatu, który po dostawieniu kilku krzeseł czy stołków barowych zastąpi stół, przy którym będziemy mogli wygodnie zjeść śniadanie czy wypić poranną kawę.