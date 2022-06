Projektowanie domów, których przestrzeń w większości jest otwarta, to ostatnio bardzo modny trend wśród architektów. Nadaje to całemu wnętrzu lekkości i przede wszystkim wpływa na jego przestronność. Jeżeli jesteście na etapie planowania swojego domu, rozważcie urządzenie go zgodnie z tą koncepcją. Bardzo ciekawie w nowoczesnych aranżacjach prezentuje się kuchnia otwarta na salon. Nie ulega wątpliwości fakt, że są to bardzo ważne strefy w każdym domu. W kuchni przygotowujemy wszystkie smaczne posiłki, które kuszą zapachem, zaś salon to miejsce odpoczynku oraz spotkać w gronie rodziny oraz przyjaciół. Dawniej specjalnie oddzielano te strefy, jednak obecnie o wiele lepiej prezentują się one bez jakichkolwiek specjalnych ścian działowych. Kuchnia otwarta na salon zagwarantuje Wam to, że Wasz dom będzie bardzo nowoczesny i przede wszystkim praktyczny. Tylko kuchnia otwarta na salon umożliwi Wam poruszanie się pomiędzy tymi strefami, bez jakichkolwiek utrudnień. Jest to wyjątkowo istotne, szczególnie wtedy, gdy urządzamy w naszym domu przyjęcie.

Kuchnia otwarta na salon wygląda szykownie i sprawia, że cały dom zyskuje niebanalnego charakteru. Zdecydujcie się na taką aranżację swojego wnętrza, a z pewnością nie będziecie zawiedzeni! Specjalnie dla Was przygotowaliśmy dziesięć propozycji tego, jak powinna wyglądać dobrze urządzona kuchnia otwarta na salon. Przyjrzyjcie się im uważnie i zainspirujcie do stworzenia własnej aranżacji.