Iluminujący dom!

Przechodzimy przez próg i wkraczamy do królestwa bieli! Przedpokój zaplanowano tak, że jego integralną częścią stały się jednobiegowe schody, a właściwie przestrzeń pod nimi, którą wykorzystano do stworzenia praktycznych szaf. Brak uchwytów sprawia, że doskonale się one kamuflują! W ocean bieli doskonale wpisuje się szklana tafla zabezpieczająca schody oraz metalowe wykończenia. Czas poznać pozostałe pomieszczenia…