Dom, w którym życie nabiera kolorów!

Wielu z nas marzy o domu nad jeziorem lub nad morzem. Co powiecie jednak na rezydencję nad rzeką? I to ogromną, mamy bowiem na myśli Duero czyli największą – najbardziej zasobną w wodę, rzekę przepływającą przez prawie całą szerokość Półwyspu Iberyjskiego. Projekt, o którym będzie dzisiaj mowa, znajduje się w północnej Portugalii, w pobliżu miejscowości Sao Lourenco do Douro. Nazwa naszej rezydencji to Villa Spa Douro, a Douro to naturalnie Duero po portugalsku.

Spacer po willi umożliwią nam wspaniałe zdjęcia utalentowanego fotografa Antonio Chaves'a. Widoki, które dla nas udokumentował naprawdę zapierają dech w piersiach… Jeśli poczujecie ukłucia zazdrości, to mamy dla Was dobrą wiadomość: tę niesamowitą rezydencję można wynająć na wakacje!