Od ciasnej rudery do przytulnego gniazdka!

Dom czy mieszkanie? Ten spór jest chyba nie do rozwiązania! Dom na przedmieściach wydaje się idealnym gniazdkiem dla par z dziećmi, panuje tutaj spokój i cisza, znajdujemy się w pobliżu natury, jest bezpiecznie… Z drugiej jednak strony wszędzie daleko, przez co to jednak mieszkanie w centrum miasta staje się marzeniem wielu młodych. A co jeśli jesteśmy młodą parą, która wkrótce planuje powiększyć rodzinę?

Wychodząc ze świata fantazji i skupiając się na realiach otaczającego nasz rynku nieruchomości musimy stwierdzić, że to mieszkanie wydaje się wychodzić tutaj na prowadzenie, głównie przez wzgląd na swoją cenę. Zwłaszcza lokale do remontu czy też odświeżenia mogą okazać się atrakcyjne pod tym względem. Oczywiście nie jest to polski fenomen, dzieje się tak na całym świecie.

Dzisiaj pokażemy Wam jak młoda para z Korei Południowej poradziła sobie z remontem mieszkania o powierzchni 50㎡. Z pomocą przyszli jej projektanci wnętrz ze studia Commonground1. Sprawdźmy, czy ten projekt zainspiruje nas do działania!