Polski dom jednorodzinny na wsi

Zwłaszcza w środku lata, kiedy temperatury osiągają rekordowe wartości, powietrze stoi, a nawet najlżejszy powiew wiatru witany jest przez nas z ekstatycznym zachwytem, często przenosimy się w marzeniach na wieś, gdzie trawa jest zielona i powietrze pachnie kwiatami, a nie spalinami. Wiejskie domki mają w sobie niepodważalny czar- wyjątkową atmosferę czuć nie tylko patrząc na nie z zewnątrz, ale zwłaszcza przebywając w środku.

Dziś zabierzemy Was do domu, zaprojektowanego przez Pracownię Tutaj. Zachwyca jego lokalizacja, detale zewnętrznej fasady, jak i ciepła i przytulna aranżacja wnętrza. Jeżeli marzycie o ucieczce z miasta, ten dom jest dla Was!