Modernistyczna rezydencja marzeń!

Dzisiaj wybierzemy się w podróż do dalekiej Argentyny, by pokazać Wam wyjątkowy projekt. To rezydencja, której powierzchnia mieszkaniowa wynosi aż 600 m²! Niesamowity budynek znajduje się na terenie Klubu Los Pinguinos w Buenos Aires. Został on wzniesiony przez renomowane studio architektury Carbone Fernandez dla rodziny Marceri, od której wziął swoje imię. Rezydencja ta jest wspaniałym dowodem na to, że prostota może być tak efektowna jak epatowanie bogactwem. Dom Marceri zaprojektowany został z myślą o funkcjonalnych rozwiązaniach, o stworzeniu mieszkańcom warunków do życia w harmonii z naturą. Naszym zdaniem udało się w 100%! Pośrodku ogromnej metropolii powstała luksusowa oaza.

Czas wybrać się w podróż…