Królestwo geometrii!

Nie wiemy jak Wy, ale my uwielbiamy współczesną architekturę mieszkaniową Japonii! Z tradycją budowniczą tego kraju minimalizm zdaje się łączyć w sposób absolutnie naturalny. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was ciekawy projekt od studia Architect Show. Jesteśmy przekonani, że jego oryginalna bryła mogłaby doskonale sprawdzić się także w polskich warunkach. Architekci stworzyli dom prawdziwie nowoczesny, gdzie jednak miłośnik Japonii odnajdzie nawiązania do tradycji. Nosi on nazwę G-house lub Dom-krajobraz. Dlaczego? Bo zapewnia świetne widoki, a przy tym sam urozmaica lokalną panoramę!

Lubicie biało-czarne fasady i wnętrza pełne drewna? Ten dom może Was zachwycić…