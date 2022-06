Mieszkaj romantycznie i nowocześnie!

Węzłem komunikacyjnym w tej ogromnej rezydencji jest biały hall. To do niego prowadzi nas główne wejście, stąd przejść możemy do jadalni oraz salonu, ale także do kuchni i na piętro, gdzie swoje miejsce mają sypialnie domowników. Nas ta przestrzeń zachwyca! Biel łączy się z delikatnym brązem drewna oraz z pudrowym fioletem, który nadaje całości lekką, romantyczną atmosferę. Choć długo moglibyśmy podziwiać tę przestrzeń, czas poznać kolejne pomieszczenie…