Domki dla dzieci jak z bajki!

Mając wyższy sufit możemy zdecydować się antresolę, domek piętrowy lub nic. Jednak o wiele ciekawsze rozwiązanie, szczególnie dla dziecka, to właśnie zbudowanie takiego domku piętrowego, który jest miniaturą prawdziwego domu. Koleżanki będą może nieco zazdrościć, ale z pewnością każda chciałaby przyjść się pobawić do takiego kącika zabaw. Okno na piętrze domku pozwala na rozmaite zabawy, jak chociażby wystawianie teatru ze skarpetek. To, czy będzie to łóżko dziecięce, czy przestrzeń do zabawy, zależy od nas. Dziecięca fantazja ma tutaj nieograniczone pole do popisu – te kilka złączonych ze sobą desek są świetnym miejscem do zabawy!