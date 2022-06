Niecodzienne pomysły na sufit!

Przywykliśmy już do wykańczania pomieszczeń rozmaitymi kolorami i materiałami. Nie dziwi nas już tkanina czy trójwymiarowa płytka na ścianie. Biel, która jeszcze parę lat temu królowała, choć wciąż modna, często zastępowana jest innymi barwami. Najczęściej pokrywamy nimi ściany i podłogi, pozostawiając sufity śnieżnobiałe. Czy tak musi być? Oczywiście, że nie! Tak naprawdę sufit, tak samo jak i ściany, może przybrać dowolny kolor, jaki sobie zażyczycie, wystarczy pomalować go odpowiednią farbą. Sztuką jest jednak odpowiednio skomponować go z barwą ścian, a także tak wykończyć, by nie wpływał niekorzystnie na optyczny odbiór pomieszczenia. Aranżując go, mamy bowiem wpływ na kształtowanie proporcji pomieszczenia. Zbyt ciemny sufit przytłoczy pomieszczenie a zbyt jaskrawy będzie konkurował z resztą pomieszczenia.Pamiętajcie, że sufit i podłoga to dwie płaszczyzny zamykające wnętrze od góry i od dołu. Najczęściej sufit jest delikatnym uzupełnieniem dominującej podłogi. Jeśli jednak ma on wyrazistą formę, warto go uzupełnić podłogą bardziej neutralną, na przykład do sufitu o chropowatym wykończeniu warto dobrać gładką jednobarwną posadzkę. Zobaczcie nasze propozycje na szalone, kolorowe i intrygujące sufity.