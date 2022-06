Och Ach Dom!

Są takie domy, które, gdy obok nich przechodzimy, wzbudzają w nas prawdziwy zachwyt. Zazwyczaj spoglądamy na nie z uwielbieniem przez otaczające je ogrodzenie, zastanawiając się, jak taki przepiękny budynek wygląda w środku.

Dziś mamy tę niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć w detalach, jak wygląda prawdziwy dom marzeń! Choć pierwsze wrażenie może być mylne, to jednak nie znajduje się on na wybrzeżu Morza Śródziemnego czy na jednej z greckich wysp- zlokalizowano go na działce w Badenii- Wirtembergii w Niemczech! Ta oaza luksus liczy sobie niebywałe 540 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, jest otoczona pokaźnych rozmiarów ogrodem, ma dostęp do rajskiego basenu i licznych tarasów. Także jej wnętrze zachwyci każdego miłośnika nowoczesnej i stylowej aranżacji. Zobaczcie sami!