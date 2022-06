7 sekretów na stworzenie nieziemskiego tarasu!

W lecie najlepszym wypoczynkiem okołodomowym jest relaks w ogrodzie, na balkonie lub tarasie! Kochamy spędzać tam wolny czas, czytając ulubione książki w cieniu parasola w słoneczny, wakacyjny dzień. Żyjąc w mieszkaniach marzymy przede wszystkim o przestronnym tarasie. Cenimy sobie jego bliskość na dosłownie krok od domu, gdyż odpowiednio urządzony może stać się namiastką wiejskiego lub egzotycznego raju (jak kto woli) w środku miasta. Szczególnie charakterystyczne i przez wielu pożądane są tarasy w stylu nowoczesnym, czyli duże, geometryczne, głęboko wysunięte za linię dachu, powierzchnie. Możecie zobaczyć taki między innymi w Katalogu Inspiracji Wyjaśniamy 7 najpopularniejszych stylów domów!

Aranżacja domu to też urządzanie jego zewnętrznych przyległości. Jeśli budujemy dom to zastanawiamy się także nad wyglądem ogrodu, jeśli kupujemy mieszkanie, myślimy o balkonie lub tarasie w taki sposób jak o głównym pokoju wypoczynkowym wewnątrz domu. Taras to miejsce cichych kontemplacji, a także głośnych spotkań towarzyskich. To miejsce, które może kojarzyć się tylko i wyłącznie pozytywnie. Jak więc urządzić go w taki sposób, by spełniał wszystkie nasze rozrywkowe wymagania na każdy humor? Sprawdźcie w naszych poniższych propozycjach. Zapraszamy!