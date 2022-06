Elegancki apartament, w którym króluje czerń!

Wejście do apartamentu nie ustępuje efektownością reszcie mieszkania. Przedpokój należy do tych pomieszczeń, które są intensywnie eksploatowane. Tędy do mieszkania lub domu wchodzą mieszkańcy i goście, tędy również przechodzą, kiedy chcą wyjść na zewnątrz. Dlatego architekci zastosowali płytki podłogowe imitujące drewno. To uniwersalne rozwiązanie, które sprawdza się świetnie nie tylko w salonie ale i w tych bardziej eksploatowanych i narażonych na uszkodzenia miejscach. W przedpokoju postawiono ogromną szafę wnękową z płyty MDF na wysoki połysk – dzięki jej właściwościom odbijającym pomieszczenie wydaje się przestronniejsze. Dodatkowo ściana pokryta w całości lustrem. Mieszkanie zostało częściowo prze-aranżowane. Podwyższone zostały dwie pary drzwi do wysokości 2,60cm.