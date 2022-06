Wymarzona oaza dla każdej rodziny!

Gdybyśmy nie powiedzieli Wam, że dzisiejszy dom marzeń znajduje się w Hiszpanii, to sami moglibyście się tego nie domyśleć! Czeka nas bowiem wizyta w urokliwym budynku z cegły i betonu, który olśni nas białymi wnętrzami pełnymi naturalnego światła. Do wyposażenia tych wnętrz użyto tylko najlepszych materiałów! Jeśli marzycie o drewnianym podłożu w Waszym gniazdku, to z pewnością zakochacie się w realizacji madryckiego producenta podłóg Tarimas de Autor. Zapewniają one ciepło i przytulność, które każdy chyba chciałby odczuwać we własnym domu.

Jesteście zainteresowani? Czas wybrać się na spacer!