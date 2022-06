Nietypowy dom jednorodzinny!

Biały dom, parter, piętro i poddasze… jak wiele jest takich budynków? Możemy zapewnić Was, że choć dzisiejszy projekt wpisuję się w tę charakterystykę, to mamy do czynienia z naprawdę wyjątkowym domem jednorodzinnym. Kreatywne podejście architektów z koreańskiego studia Richue pozwoliło na odświeżenie typowej bryły. Nowe rozwiązania uwspółcześniły ją i przydały jej szyku współczesności. Dom prezentuje się wspaniale także dzięki doskonałej lokalizacji pośrodku doliny otoczonej zalesionymi wzgórzami.

Myślicie o budowie nowoczesnego domu, który będzie miał charakter? Tutaj znajdziecie inspirację!