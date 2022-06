Jak czyścić i pielęgnować lodówkę?

Kolejnym oczywistym krokiem jest rozmrażanie lodówki i zamrażarki przynajmniej raz na rok. Niezbędne jest to w celu utrzymania jej najlepszej wydajności i optymalnej higieny. Z racji tego, że w zamrażarce może powstać spora warstwa lodu, może ona rozmrażać się dłużej, dlatego też jego nadmiar, po odczekaniu kilku chwil, najlepiej usunąć ręcznie, na przykład przy pomocy kuchennego narzędzia. Po wyłączeniu lodówki z zasilania, wyjęciu z niej wszystkich produktów spożywczych (które na ten czas trzeba umieścić w innym, chłodnym miejscu) i zabezpieczeniu podłogi przed wyciekaniem wody, należy wyjąć wszystkie półki i starannie umyć pod zlewem, używając płynu do mycia naczyń. Koniecznie pamiętajmy o dokładnym wymyciu wnętrza lodówki, szczególnie szczelin, do których wsuwa się półki, a także uszczelek obu drzwiczek, by lepiej izolowały dwie strefy. Jeśli przy okazji tych porządków pozbywamy się wszystkich rzeczy z zamrażarki, a nie chcemy, by zabierała więcej energii, można włożyć do niej w połowie wypełnioną butelkę wody. Tak zadbana lodówka, gotowa jest do ponownego, długiego użytkowania.