Tak dodasz małej łazience nieco przytulności!

Tapeta w łazience? Czemu nie! Zapewne większość z Was myśli, że jest to niewykonalne, a nawet jeśli zastosujemy tego rodzaju dekoracje, to nie jest to trwałe rozwiązanie. I tu się mylicie. Tapety do łazienki pokryte są powłoką PCV, co cechuje je dużą odpornością na wilgotność, która niewątpliwie jest zmorą każdej łazienki. Posiadają również wodoodporną powłokę, dzięki czemu są odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak np. woda. Co najważniejsze, tapeta jest nawet trzykrotnie tańsza od standardowych płytek ceramicznych. Tak, więc aspekt finansowy może silnie przemawiać za jej zastosowaniem. Jakie są plusy? Poza sporą oszczędnością w budżecie domowym, przede wszystkim wyjątkowy, efektowny wygląd, który ciężko uzyskać wykorzystując tylko i wyłącznie płytki.