Nowoczesny apartament jak ze snów!

Z kuchni przenosimy się do strefy jadalni. Sercem tego miejsca jest oczywiście drewniany stół do którego nasi specjaliści dopasowali sześć ciekawych krzeseł. Znalazło się tutaj miejsce również na zgrabną, białą komodę. To w niej właśnie mieszkańcy mogą przechowywać całą stylową zastawę stołową. Podobnie jak w salonie, w tej przestrzeni nasi eksperci także zdecydowali się zaaranżować jedną ze ścian w oryginalny sposób. Intrygujący wzór w odcieniach błękitu świetnie pasuje do dominującej bieli oraz naturalnego koloru drewna. Idealnym uzupełnieniem jadalni jest niewielki wazon z kwiatami. Nadają one całej przestrzeni ogromnej świeżości!