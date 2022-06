Dom – Iluzjonista!

Nowoczesne materiały wykończeniowe mają to do siebie, że często prezentują sobą coś innego, niż są w rzeczywistości. Czy to płytki łazienkowe imitujące drewno, czy też okładzina ścienna do złudzenia przypominającą surową cegłę, materiały te pozwalają nam na tworzenie w swoich wnętrzach iluzji. Optyczne złudzenia osiągnąć można także przez transparentność, lustrzane odbicie czy przenikanie się przestrzeni- dzięki temu wnętrza naszego domu nabiorą zupełnie wyjątkowego charakteru i staną się niepowtarzalne.

Dom, który Wam dziś zaprezentujemy, jest taką właśnie krainą złudzeń i iluzji. Architekt wnętrz Adam Grudzień z pracowni ArchiPunktura stworzył wnętrze nowoczesne, niezwykle stylowe i wyjątkowo intrygujące- współczesne materiały, proste meble, eleganckie wykończenia składają się na dom, w którym wielu z was chciałoby zamieszkać!