Obrazy na ścianę – domowa galeria sztuki!

Jeżeli jesteście miłośnikami orientalnych akcentów w swoim domu – koniecznie wprowadźcie do jego wnętrza obrazy na ścianę inspirowane kulturą wschodu. Nasi specjaliści z INSPACE specjalnie nad sofą zawiesili obraz, który nawiązuje do tradycji japońskich. To świetny sposób na to, by cała przestrzeń salonu zyskała oryginalnego charakteru. Żółte tło widoczne na tym dziele idealnie komponuje się z pozostałymi kolorami obecnymi w tym wnętrzu, czyniąc je wyjątkowym.