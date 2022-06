Meble art déco- ponadczasowy wybór!

Meble art déco to propozycja dla osób znudzonych wszechobecnym minimalizmem, tęskniących za pięknymi i komfortowymi wnętrzami, które nie tylko wzbudzają zachwyt swoją formą, ale również są miejscem stworzonym do wypoczynku. Art déco to styl w architekturze, malarstwie i wystroju wnętrz, który rozwijał się w latach 20. i 30. i trwał aż do początku II wojny światowej. Charakteryzowały go przede wszystkim zgeometryzowane kształty, uproszczone formy oraz zdecydowana, ale stonowana kolorystyka. Typowe wyposażenie wnętrz inspirowanych stylem art déco to m. in. duże, masywne kanapy i fotele z miękką tapicerką, wykonaną z najwyższej jakości materiałów, komfortowe szezlongi, niewielkie stoliki ze szklanymi blatami, meble z lakierowanego drewna, proste, ale i ciężkie biurka oraz komody.

Meble art déco to połączenie ponadczasowej elegancji z funkcjonalnością i wygodą użytkowania. Styl ten doskonale przetrwał próbę czasu, pełen klasy i wyrafinowania jest idealną inspiracją dla osób marzących o wytwornie urządzonych, komfortowych wnętrzach. Jeżeli jesteś jedną z nich przeczytaj nasz krótki przewodnik!