Skandynawskie mieszkanie z nutką indywidualizmu

Wydawać by się mogło, że w tak skromnie urządzonym, ascetycznym mieszkaniu, nie będzie miejsca na dodatki. Jest to nieprawda! Oczywiście nie powinny one zabierać zbyt dużej przestrzeni i być na tyle przemyślane, że mogą pasować do każdego pomieszczenia. Oznacza to, że np. świeczki, czy poduszki w kolorowej poszewce, będą pasować zarówno do sypialni, jak i do salonu. W stylu skandynawskim aranżacje są na tyle uniwersalne, że wszelkie dodatki będą pasować do wnętrza. Daje nam to dużą swobodę i pozwala stworzyć naprawdę uroczy klimat, a do tego takimi właśnie dodatkami możemy podkreślić swoje zamiłowania estetyczne i indywidualny gust.